Согласно результатам опроса, проведенного в ноябре 2024 года, впервые с начала войны более половины россиян (53%) поддерживают немедленное начало переговоров. Только 36% респондентов высказались за продолжение боевых действий.

Россияне

Как пояснил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, на подобные изменения повлияли несколько ключевых факторов. Первым из них, отметил россиянин, является ухудшение уровня жизни. По его словам, почти у 70% россиян финансовое положение существенно осложнилось. Кроме того, инфляция в стране значительно превышает темпы индексации доходов, а цены на ряд товаров за время войны выросли вдвое. А главное, добавил журналист, бенефициарами войны остаются лишь небольшая часть населения – менее трети.

Также Яковенко добавил, что среди россиян растет уровень тревожности. По его словам война постепенно переносится на территорию России. Хотя последствия пока не столь серьезны, как в Украине, население осознает возможность угрозы.

Еще одним важным фактором, по мнению Яковенко, является уныние россиян в пропаганде. Он подчеркнул, что рейтинги доверия к ведущим пропагандистам, таким как Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, резко снизились. Их программы в 2024 году вообще исчезли из перечня 100 самых популярных в России. Кроме того, Яковенко добавил, что россияне все меньше понимают, для чего идет война.

По словам Яковенко, мобилизационные кампании в России держатся на финансовых стимулах. Мобилизированным обещают более 3 миллионов рублей за подписание контракта. Также используют методы устрашения: против людей возбуждают уголовные дела и предлагают службу как альтернативу тюрьме.

"Но в целом Россия воевать не хочет, настроение людей падает вниз. За деньги – возможно, под угрозой тюрьмы – тоже, но точно не за идею, потому что ее даже нет", – подытожил российский оппозиционный журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин уничтожает своих военных на фронте, потому что хочет побед к ключевым датам.



