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Россияне такого не ожидали: чем обернулась для РФ потеря "Газпромом" европейского рынка газа

Потеря рынка ЕС стала следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также намеренного сокращения Россией поставок газа в Европу в ответ

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия с 1 июля 2024 года повысила внутренние цены на газ на 11,2%. Это повышение направлено на увеличение доходов на внутреннем рынке России в ответ на потерю экспорта природного газа в Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Россияне такого не ожидали: чем обернулась для РФ потеря "Газпромом" европейского рынка газа

Газпром. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, потеря рынка ЕС стала следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также намеренного сокращения Россией поставок газа в Европу в ответ. В 2023 году чистый годовой убыток "Газпрома" составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.

"Газпром", одна из российских государственных энергетических компаний, считается монополистом на внутреннем рынке поставок газа. Таким образом, рост цен регулируется российским правительством, говорится в сообщении.

По информации британской разведки, инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя центрального банка России в 4% во второй половине 2024 года. Частично это связано с ростом внутренних цен на газ наряду с ростом других счетов населения и увеличением государственных расходов, что в основном обусловлено ростом военных расходов России в связи с войной в Украине.

"По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли почти на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что в 2023 году Россия станет вторым по величине производителем природного газа в мире. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что означает почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность простых жителей России", — отмечают в Минобороны Британии.

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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/181276982321189688
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 12:30

Будучи терпілами порадіємо як на Росії загнівають. Там плата за три кімнатну квартиру біля 3000 рублів. І це разом не тільки з опаленням і гарячою водою, а і з інтернетом та кабельним телебаченням. Перевести це по курсу в гривні. Тепер ті нещасні будуть вимушені платити на 4% більше.


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