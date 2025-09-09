Опросы, проведенные среди представителей бизнеса, показали, что россияне теряют надежду на улучшение ситуации в экономике. Большинство российских компаний, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, готовятся к дальнейшему падению экономики.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По данным опроса, 57% предприятий ожидают спада уже к концу года. Оптимистами остаются 28% опрошенных – они надеются на возобновление роста. Остальные, по данным ЦПД, не видят четких перспектив.

"Бизнес признает: 90% компаний пришлось искать новых партнеров и поставщиков, а многим это так и не удалось. Так называемые "дружественные страны" не компенсировали потери от войны и санкций. Также многим предприятиям пришлось пойти на сокращение персонала, добавляет трудности и дефицит кадров", — отмечают в Центре.

Аналитики объясняют, что такие настроения представителей бизнеса резко контрастируют с заявлениями Кремля об "устойчивости экономики" и "адаптации к санкциям". Сами предприниматели, несмотря на умиротворяющую риторику Путина и старания пропаганды, четко осознают реальность и перспективы на будущее. Понимают, что война и изоляция усугубляют ситуацию в экономике, а перспективы становятся все более призрачными.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России значительно сократят количество "платных" мест, как в государственных, так и частных вузах. Изменения запланированы на декабрь. Под ограничения, как отмечают аналитики ЦПД, попадут "ненужные" для государства специальности – юристы, экономисты, менеджеры. Таким решением в Кремле хотят заставить молодежь получать рабочие специальности и идти в армию.