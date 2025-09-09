logo

BTC/USD

112574

ETH/USD

4350.29

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне теряют надежду: почему риторика Путина уже не успокаивает
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне теряют надежду: почему риторика Путина уже не успокаивает

Бизнес в РФ признает, что ситуация в экономике ухудшается, а перспективы восстановления призрачны

9 сентября 2025, 12:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Опросы, проведенные среди представителей бизнеса, показали, что россияне теряют надежду на улучшение ситуации в экономике. Большинство российских компаний, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, готовятся к дальнейшему падению экономики.

Россияне теряют надежду: почему риторика Путина уже не успокаивает

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По данным опроса, 57% предприятий ожидают спада уже к концу года. Оптимистами остаются 28% опрошенных – они надеются на возобновление роста. Остальные, по данным ЦПД, не видят четких перспектив.

"Бизнес признает: 90% компаний пришлось искать новых партнеров и поставщиков, а многим это так и не удалось. Так называемые "дружественные страны" не компенсировали потери от войны и санкций. Также многим предприятиям пришлось пойти на сокращение персонала, добавляет трудности и дефицит кадров", — отмечают в Центре.

Аналитики объясняют, что такие настроения представителей бизнеса резко контрастируют с заявлениями Кремля об "устойчивости экономики" и "адаптации к санкциям". Сами предприниматели, несмотря на умиротворяющую риторику Путина и старания пропаганды, четко осознают реальность и перспективы на будущее. Понимают, что война и изоляция усугубляют ситуацию в экономике, а перспективы становятся все более призрачными.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России значительно сократят количество "платных" мест, как в государственных, так и частных вузах. Изменения запланированы на декабрь. Под ограничения, как отмечают аналитики ЦПД, попадут "ненужные" для государства специальности – юристы, экономисты, менеджеры. Таким решением в Кремле хотят заставить молодежь получать рабочие специальности и идти в армию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0asmkLjAKkHW5uG2Zje7uk1qhZ9HfFhnZDw49oPGgr41rhpx2v1ztz7Q2rfijMPjel
Теги:

Новости

Все новости