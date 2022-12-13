Россияне теряют свою технику во время перевозки: курьезный момент попал на видео

Россияне теряют свою технику не только на фронте, но из-за обычной тупости, ведь не могут безопасно доставить военную технику на поле боя. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовавшее соответствующее видео, где видно, как оккупанты потеряли свою БМП, потому что плохо закрепили ее на платформе поезда.

Оккупанты теряют свою технику во время перевозки (иллюстративное фото из открытых источников)

"На станции погрузки военной техники где-то на болотах, какой-то пьяный прапор, вместе со своими бойцами не закрепили БМП на платформе. Во время движения поезда, БМП обычно съехала с платформы и почти упала. Не придумав ничего лучшего, поезд остановили и просто сбросили БПМ с платформы… На всякий случай напоминаем, что это фтарая армия мира", — говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" написали о "сюрпризах" россиян на освобожденной Херсонщине . Бежавшие из Херсона россияне покинули ловушки в городе, например гранату в стиральной машине и дорожный знак, который направлял людей на минное поле. Украина освободила город Херсон, находившийся под российской оккупацией более восьми месяцев. Это был сильный имиджевый удар по авторитету Путина. Однако следы оккупации до сих пор заметны в освобожденном городе. После освобождения Херсона Украина начала восстанавливать уничтоженную инфраструктуру и помогать местным жителям. А Россия до сих пор наносит удары по украинскому городу. Кроме этого, жителям Херсонщины нужно до сих пор сталкиваться с памятниками российской оккупации, то есть ловушками. Россияне оставили уличный знак с надписью "Осторожно мины!" на главной дороге и таким образом направляют его на боковую дорогу, которая на самом деле была заминирована.





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