Россия постепенно сокращает финансирование даже самых необходимых социальных программ, перенаправляя ресурсы на войну. Уменьшение поддержки семей и резкий рост тарифов на коммунальные услуги уже сильно ударили по миллионам граждан и предполагают дальнейшее ухудшение социальной ситуации. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист и доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Он подчеркнул, что уменьшение государственной поддержки населения происходит уже сейчас и очень существенно. К примеру, хотя ранее Президент Путин обещал расширение программы льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет, Минфин официально отказался от ее расширения из-за нехватки средств — все ресурсы идут на войну.

По словам Липсица, строительная отрасль России также находится под сильным давлением и находится в глубоком кризисе, невзирая на крупные инвестиции со стороны приближенных к власти лиц.

Еще одной острой проблемой стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Если раньше правительство пыталось сдерживать рост тарифов ниже уровня инфляции, то в этом году тарифы поднялись гораздо быстрее. В некоторых регионах рост составил 40%, что стало большим ударом по семейным бюджетам.

Липсиц подчеркнул, что это серьезная проблема для малообеспеченных слоев населения, ведь объем задолженности по ЖКХ в России уже превышает триллион рублей.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Кирилл Сазонов в комментарии для ТСН.ua отметил, что российская армия уже испытывает серьезный дефицит тяжелой бронетехники. Темпы производства новых танков не компенсируют потери на фронте, поэтому Россия вынуждена собирать технику с остатков на складах. С трех танков собирают один, и с каждым месяцем таких запасов становится все меньше. Военный подчеркивает, что Россия даже использует устаревшие танки Т-62, что говорит о критичности ситуации.