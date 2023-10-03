Россияне утопили свой истребитель: упал в море (ВИДЕО)

В 2016 году произошла катастрофа с российским самолетом Су-33, пытавшимся совершить посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов". Долгое время информация об инциденте была неизвестна, однако теперь в сеть попало видео, где показано, что российский истребитель упал в море.

Россияне утопили истребитель Су-33 в море. Фото из открытых источников

Катастрофа с российским истребителем произошла у берегов Сирии, где Россия совершает военные действия в поддержку режима Башара Асада.

На коротком ролике видно, как Су-33 все еще плавает в воде. Запись, вероятно, была сделана спустя некоторое время после неудачного маневра при посадке на авианосец, поскольку издали видно, как приближается спасательный вертолет. Пилот смог катапультироваться до того, как истребитель упал в море.

Обычно военные неудачи редко становятся известными для широкой общественности, особенно в таких странах, как Россия.

Напомним, что единственный в России авианосец "Адмирал Кузнецов" постоянно попадает в разные инциденты, за что его иногда называют "проклятым" кораблем. Из-за серии аварий на судне авианосец был отправлен на ремонт в январе 2017 года. В ходе капитального ремонта произошло несколько инцидентов на корабле, во время которых погибли люди.

Минобороны РФ ожидает, что сможет вернуть авианосец "Адмирал Кузнецов" в состав российского флота в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия применяет новую тактику против украинских дронов. На авиабазах, где стоят российские стратегические бомбардировщики, начали появляться рисунки самолетов. Таким образом, Россия собирается ввести в заблуждение украинских военных.

Также "Комментарии" писали, что радовались захваченному украинскому дрону, но через мгновение они были взорваны.