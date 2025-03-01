Россияне уверены, что Зеленский круче Путина: что теперь сделает диктатор

На фоне последних событий кремлевскому диктатору Владимиру Путину сейчас выгодно затаиться, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов. По словам эксперта, ситуация для него складывается невероятно удачно и есть реальный шанс, что США выйдут из противостояния, оставив Украину без своей помощи, а может даже и сняв с России санкции.

Владимир Путин

"Всё, что сейчас требуется от российского президента, — это демонстрировать смирение и добрую волю. Дескать, я двумя руками за мир, это Зеленский против", — говорит Галлямов.

Правда, по его словам, у Путина есть своя внутренняя аудитория, — от элит до "глубинного народа", — перед которой надо играть роль "крутого парня".

"Картинка стелющегося перед Америкой российского президента — особенно на фоне вставшего в позу главы Украины — это слишком тяжёлое для них зрелище — особенно в связи с поднятой Кириллом Дмитриевым волной по поводу предстоящей "распродажи Родины американцам"", — отметил политтехнолог.

В связи с этим он предположил, что Путину захочется компенсировать свою "слабость" на американском направлении демонстративной крутизной на направлении европейском. И тут, говорит Галлямов, его и поджидает потенциальный риск.

"Для Трампа слить Европу — это далеко не то же самое, что слить Украину. Обратите внимание, например, как тепло он вчера отзывался о Польше. Да и для остальных республиканцев Европа — совсем не пустой звук. Слишком активная российская "ассиметричная война" на европейском направлении потенциально способна создать контекст, который заставит Трампа пересмотреть своё лояльное отношение к Путину", — добавил россиянин.

При этом эксперт уверен, скоро выяснится, что американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию, так что большого практического толка от желания российского президента "распродать Родину" Трамп всё равно не получит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп хотел, чтобы Зеленский во время встречи в США согласился на капитуляцию.



