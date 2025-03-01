Россияне уверены, что Зеленский круче Путина: что теперь сделает диктатор

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Ткачик Олеся
На фоне последних событий кремлевскому диктатору Владимиру Путину сейчас выгодно затаиться, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов. По словам эксперта, ситуация для него складывается невероятно удачно и есть реальный шанс, что США выйдут из противостояния, оставив Украину без своей помощи, а может даже и сняв с России санкции.
Владимир Путин
Правда, по его словам, у Путина есть своя внутренняя аудитория, — от элит до "глубинного народа", — перед которой надо играть роль "крутого парня".
В связи с этим он предположил, что Путину захочется компенсировать свою "слабость" на американском направлении демонстративной крутизной на направлении европейском. И тут, говорит Галлямов, его и поджидает потенциальный риск.
При этом эксперт уверен, скоро выяснится, что американский бизнес не горит желанием возвращаться в Россию, так что большого практического толка от желания российского президента "распродать Родину" Трамп всё равно не получит.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп хотел, чтобы Зеленский во время встречи в США согласился на капитуляцию.
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