Россияне уже не могут выплачивать кредиты – резко выросли просроченные долги по ипотеке и автокредитам.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что во втором квартале 2025 года просрочка по ипотеке в РФ выросла на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 95 млрд рублей (1,19 млрд долл.), а по автокредитам – на 85%, до 32 млрд (400 млн долл.).

"Ситуация ухудшилась из-за сочетания нескольких факторов: рекордно высоких ставок (реальные превышают 30%), рост расходов на потребительские нужды, а также массовую выдачу кредитов рисковым заемщикам в 2023-2024 годах", — сообщили в ЦПД.

Аналитики отмечают, что многим семьям не хватает денег на ежемесячные платежи. Это указывает на ухудшение финансового положения населения.

В Центре противодействия дезинформации предположили, что в ближайшие месяцы уровень просрочки может возрасти еще вдвое, что приведет к росту банкротств, потере имущества и усилению социального напряжения в стране.

"Несмотря на заявления Кремля и подконтрольных ему финансовых структур о росте доходов россиян и стабильности экономики, реальность демонстрирует противоположное — долговая нагрузка населения постоянно растет", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России, несмотря на громкие заявления, что санкции не работают, экономика трещит. Ситуацию уже не скрывают в Центробанке РФ, признав в обновленном макропрогнозе, что экономический рост может снизиться до нуля уже к концу 2025 года. Это едва ли не самый пессимистический прогноз регулятора РФ за последние годы.