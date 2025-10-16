Россияне уже полностью почувствовали на себе тяготы войны: стало известно о катастрофической ситуации

В ночь на 16 октября в России снова зафиксировали последствия атак беспилотников. Взрывы раздались в Волгоградской области, а часть населенных пунктов в этом регионе, а также в соседней Воронежской области остались без электроэнергии.

Фото: из открытых источников

Местные власти заявили, что это произошло в результате массированной дроновой атаки. По словам губернатора Волгоградщины Андрея Бочарова, российские системы противовоздушной обороны якобы сбили все беспилотники, а повреждения энергетических объектов вызваны именно "падением обломков". В Новониколаевском районе от обломков загорелась подстанция ЛЭП "Балашовская". Пожар, по его словам, удалось быстро локализовать.

В то же время губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что несколько населенных пунктов временно обесточены. Причиной он назвал последствия произошедшей в соседнем регионе атаки БпЛА. В обеих областях продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Отметим, что в последние недели Россия все чаще сталкивается с ударами по собственной энергетической инфраструктуре. Раньше без света оставались районы Белгородской и Курской областей. Это произошло после очередных обстрелов Харькова со стороны русской армии. По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удары по приграничным регионам РФ могут быть ответом на эти атаки.

Несмотря на заявления об эффективной работе ПВО, все чаще в российских регионах возникают проблемы со светом, водоснабжением и транспортом. Ситуация демонстрирует, что война, которую РФ ведет против Украины, постепенно возвращается на ее собственную территорию.

Как уже писали "Комментарии", в ночь с 15 на 16 октября Россия провела масштабный комбинированный ракетно-дроновый удар по разным регионам Украины. Взрывы раздались на территории Полтавской, Харьковской и других областей.