Россияне уже совсем скоро начнут проклинать Путина: что происходит

Российская экономика оказалась на грани кризиса, и, как утверждает доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц, выход из этой ситуации правительство видит в изъятии средств у собственного населения.

Россияне

В частности, по его словам, главным источником доходов РФ является нефть, однако ее доходы существенно сократились, что серьезно отразилось на экономике страны. Другие варианты пополнения бюджета крайне ограничены.

"Денег больше негде взять. Одолжить за границей нельзя. Никто России взаймы не дает. Продавать на внутреннем рынке государственные облигации — их уже продают на огромные суммы. И уже тоже российские банки боятся их покупать. Приходится им давать специальный кредит, увеличивать денежную массу", – объяснил экономист.

По мнению эксперта, российские власти вынуждены будут "обобрать" собственное население, чтобы спасти экономику.

То есть, говорит Липсиц, сложилась ситуация, когда россияне сами себя загнали в ловушку. Если война против Украины прекратится, примерно через полтора года страну ждет жесткая конфискационная денежная реформа. У населения будут изыматься накопленные средства, чтобы покрыть экономические проблемы, уверен эксперт.

Кроме того, экономист сравнил возможные шаги властей РФ с денежными реформами времен Советского Союза.

"Деньги россиян хранятся в банках, поэтому государство может объявить, что для срочного снятия средств будет применена значительная скидка. Если люди не захотят терять часть денег, то смогут получить их через пять лет с меньшей потерей. А полный возврат суммы может произойти только через 10 лет. В настоящее время деньги будут оставаться замороженными на счетах, и государство будет использовать их для стабилизации экономики и ликвидации дефицитов", — объяснил Липсиц.

Таким образом, экономист прогнозирует, что на фоне экономических трудностей Россия может прибегнуть к конфискационным реформам, что существенно ударит по кошелькам граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин разозлил россиян.



