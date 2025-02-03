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Россияне в бешенстве из-за атак украинских дронов: в Госдуме цинично оправдались

В Госдуме цинично оправдались, почему не предупреждают о налете украинских дронов

сегодня, 18:12
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Ткачик Олеся

Жители Волгоградской области в бешенстве, оказывается их не предупреждают о налете украинских дронов и не включают сигнал воздушной тревоги. В частности, в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. При этом россияне утверждают, что не было ни сирен, ни СМС-оповещения, а об атаке БПЛА они узнали только при начале работы систем ПВО.

Россияне в бешенстве из-за атак украинских дронов: в Госдуме цинично оправдались

Госдума РФ

При этом депутат Госдумы страны-агрессора Олег Савченко попытался оправдаться и заявил, что дескать, каждый раз предупреждать о налете беспилотников "сложно".

"Это сложная ситуация. Мои соболезнования тем, кто пострадал или переживает в данной ситуации. Напоминаю, сейчас идут активные боевые действия, поэтому если каждый раз предупреждать волгоградцев… А вы понимаете, что прилет беспилотников идет по Ростовской, Астраханской областям, Краснодарский край. Это сложное принятие решения", — заявил российский депутат.

По мнению депутата Госдумы, после вчерашней атаки БПЛА власти Волгограда "будут разбираться и выявлять слабые места и недочеты".

"Но это в большей степени вопрос к Минобороны, МЧС, оперативному штабу. И, соответственно, дальше будут сделаны какие-то выводы", — заключил Савченко.

При этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отреагировал на атаку украинских беспилотников лишь утром. Он сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2025/02/03/24993668.shtml?updated
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