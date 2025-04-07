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Россияне в панике: что не на шутку испугало граждан РФ

Граждане РФ боятся экзотических лихорадок и укусов гигакомаров на курортах

сегодня, 17:55
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Кречмаровская Наталия

Мысли россиян об отдыхе омрачают новости о всевозможных массовых заболеваниях на курортах. Из-за тревоги российские туристы массово побежали к психологам. А спрос на психологов за последние две недели вырос на 15–20%.

Россияне в панике: что не на шутку испугало граждан РФ

Иллюстративное фото

Больше всего опасаются те, кто купил путевки заранее, пишет российское издание Mash. К психологам обращаются и приезжие, и местные. Больше всего достается тем, у кого повышена тревожность, — новости об экзотических лихорадках и укусах гигакомаров их очень беспокоят.

Среди наиболее распространенных фобий называют следующие:

  • инсектофобия (страх насекомых),

  • танатофобия (страх смерти),

  • ипохондрия (вечный поиск симптомов),

  • обсессивно-компульсивное расстройство (когда мучают навязчивые мысли).

Экзотические болезни пугают россиян перед поездками в новые климатические зоны. Психологи лечат такие состояния с помощью когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Схема, как пишет издание, проста: сначала нужно понять, откуда происходит тревога, потом специалист помогает клиенту отделить реальные риски от выдумок, сломать негативные убеждения и объяснить их рационально.

Напомним, россиянам, как писал портал "Комментарии", обещают жизнь до 100 лет. Российские пропагандисты распространяют заявления главы российского офиса ВОЗ о том, что в ближайшем будущем россияне будут жить до 100 лет.

В Центре противодействия дезинформации уточнили, что схожие тезисы российские пропагандисты начали распространять на фоне рекордного с 2000-х годов падения ожидаемой продолжительности жизни. Однако ситуация в России кардинально противоположна – усугубляются экономические проблемы, ощущается нехватка лекарств.




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Источник: https://t.me/mash/62991
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