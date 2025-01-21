Курортный сезон в России под угрозой срыва — граждане массово сдают путевки и отменяют бронирование мест для отдыха в Анапе. Причина – разлив мазута.

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В Центре противодействия дезинформации отметили, что после разлива мазута в Черном море люди массово отказываются от приобретенных туристических путевок для детей на курорты в российской Анапе. Уже отменены примерно четверть путевок в детские летние лагеря. Также требуют возврата средств предприятия, закупившие путевки для своих работников.

Люди понимают, что сегодня Черноморское побережье является зоной экологической катастрофы и пребывание там опасно для здоровья. Очевидно, что экологическая беда окончательно добьет и курортный потенциал оккупированного Крыма. Несмотря на огромные деньги, которые Кремль тратит на пропаганду, становится все очевиднее, что в реальности российские власти несут только разрушение”, — подчеркнули в ЦПД.





Напомним, что ситуация на временно оккупированной территории меняется. Как писал портал "Комментарии", оккупанты пытаются полностью заменить население на захваченной земле. Для этого захватчики агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии переезжать на временно оккупированную территорию.

В Центре национального сопротивления объяснили, что враг продолжает принимать меры по изменению демографического состава населения на временно оккупированных территориях. Также в Центре уточнили, что россияне агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии в РФ переезжать на ВОТ, обещая лишение миграционного давления и вид на жительство.

Так что количество мигрантов взамен украинцам, покинувшим город из-за оккупации, стремительно растет.