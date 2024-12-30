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Россияне в панике: РФ снова содрогается от взрывов

В Курской области раздались взрывы

30 декабря 2024, 20:52
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Кречмаровская Наталия

На территории России почти каждый день раздаются взрывы – часть из них является следствием атаки военных целей со стороны Украины. В Курской области прогремели взрывы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и российские медиа.

Россияне в панике: РФ снова содрогается от взрывов

Фото портал "Комментарии"

Хинштейн традиционно заявил об атаке со стороны Украины. По его словам, удар был нанесен по "мирному городу Льгову". Он уточнил, что в настоящее время информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

"На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем", – написал он.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что во Льгове якобы была атакована местная железная дорога.

Российское издание Mash сообщило, что якобы ВСУ пытались атаковать Курскую область пятью ракетами HIMARS.

“Четыре сбили над Медвенским районом Курской области, пятую над Льговом. Около нескольких домов обломками ракеты выбило окна. Предварительно пострадавших нет”, – пишет издание.

При этом руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что во Льгове в Курской области несколько прилетело по скоплению российских военных.

Напомним, что 20 декабря, как писал портал "Комментарии", в Курской области прогремели массированные взрывы — враг сразу начал обвинять Украину, якобы ВСУ ударили по Рыльску в Курской области.

Российские СМИ сообщали, что "прилетело" якобы более 50 снарядов, среди которых, вероятно, ATACMS. Информацию о СМИ о взрывах в области подтверждает губернатор региона. Местные каналы жалуются, что неизвестные ракеты могли попасть в здание, где базировались армейцы ВС РФ.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/8524
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