Россияне в панике сообщают о взрывах в разных регионах РФ и в Крыму: что происходит

Россияне вечером понедельника, 13 января, пожаловались на масштабные атаки в ряде регионов. Российские паблики сообщают, что взрывы раздавались в Брянске, Белгороде, а также ПВО работала в оккупированном Крыму.

Фото портал "Комментарии"

В Крыму около 20:00 по киевскому времени был объявлен сигнал воздушной тревоги. Она продолжалась почти час, однако сам Развожаев не раскрыл детали.

Местные Telegram-каналы сообщали сначала об угрозе ракетного удара. Якобы ракеты были замечены в Феодосии, Судаке в Севастополе и Керчи. Также россияне заявляли об атаке на Крымский мост, движение по которому временно останавливали. Впоследствии в Крыму начали жаловаться на атаку неизвестных дронов, пишет издание "РБК-Украина".

Серия мощных взрывов сегодня вечером раздавалась и на территории Брянской области. По словам местных, в небе над Брянском было слышно не менее 10 взрывов.

Местный губернатор сообщил, что силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией области. По другим заявлениям россиян регион якобы находится под атакой ATACMS, а местные слышали более 30 взрывов.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Видео с взрывами в Брянске опубликовал и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Брянск гудит", – написал он.

Традиционно россияне сообщили об успешной работе ПВО в Белгородской области. Там сначала якобы были сбиты ракеты, а затем уже область подверглась атаке неизвестными дронами.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", готовит массированный обстрел по территории Украины.