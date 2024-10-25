Россияне в панике: Урал, Сибирь и Дальний Восток готовят к украинским атакам

25 октября стало известно об усиленной подготовке российских властей к возможным атакам украинских дронов вглубь страны. Российские СМИ сообщают, что на это государственные структуры тратят большие средства.

Атака украинских дронов РФ (фото из открытых источников)

Согласно данным, опубликованным на сайте государственных закупок, Россия больше не ограничивается подготовкой к атакам на приграничные области с Украиной. Враг готовится к ударам дронов даже в отдаленных районах, таких как Дальний Восток, Урал и Сибирь.

В общем, затраты на антидроновое оборудование достигли 841 миллиона рублей, из которых 411 миллионов выделено на Урал, 90 миллионов – на Сибирь, и 340 миллионов – на Дальний Восток. Это в 22 раза больше, чем было потрачено в прошлом году.

В частности, больше всего озабочены возможными ударами украинских дронов руководители аэропортов, нефтебаз и предприятий нефтяного и энергетического секторов, даже тех, которые расположены за полярным кругом. Эти структуры вкладывают значительные средства в антидроновую технику для защиты своих объектов.

Примечательно, что расходы на защиту от дронов в регионах, расположенных вблизи границ с Украиной, наоборот, сократились, как сообщают источники.

"В округах, которые находятся в непосредственной близости от границ с Украиной, расходы, напротив, сократились", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков сказал, повлечет ли "нашествие" украинских дронов ядерный ответ РФ. Минобороны страны-агрессора РФ сообщало, что за минувшие выходные над регионами России силы противовоздушной обороны якобы сбили 125 украинских беспилотников.

В связи с этим представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал, могут ли многочисленные атаки украинских беспилотников на российские регионы стать поводом для использования Москвой ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что не нужно "слишком апеллировать" к обновленной ядерной доктрине.

