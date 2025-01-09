В России снова было громко – в некоторых областях раздавались взрывы. Местные паблики сообщают, что в Воронеже заметили дым после взрывов.

Фото портал "Комментарии"

СМИ страны-агрессорки сообщило, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших нет.

Также сообщается, что ракету якобы сбили над Курской областью.

Также российское издание Mash сообщило, что дронами было атаковано "Черкизовое Куриное Царство" в Курской области. Отмечается, что это одно из ведущих российских предприятий, которое занимается производством охлажденного и замороженного мяса птицы.

Отмечается, что ПВО сбили все цели. Обломки упали на территорию. Затем начался пожар. Один сотрудник пострадал – у него ожоги рук. Из-за того, что в конструкциях много пластика, поднялся огромный столб дыма.

Напомним, в столице Чечни Грозном, как писал портал "Комментарии", неоднократно раздавались взрывы — город атаковали беспилотниками.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, почему Грозный атакуют украинские дроны. По его словам, важнейшая цель Украины в Грозном – это имидж Кадырова.

Он отметил, что это информационно раздутая история. После окончания войны в Чечне кураторы выстраивали новую Чечню на раздутой репутации Кадырова, раздутом уровне жизни непосредственно в Чечне, чтобы стереть преступления первой и второй Чеченских войн.

Второй момент — это то, что в Грозном хранится значительное количество оружия, которое затем идет в Курскую область, которая пополняет полевые составы чеченских войск, часть которых воюет на Курщине.



