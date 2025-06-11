Российские издания сообщают о запрете на продажу алкоголя из-за празднования дня России. Такие запреты будут действовать в некоторых регионах.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Запрет на торговлю спиртным на праздники затронул 10 регионов, пишет российское издание Mash. Среди регионов, жителям которых не удастся купить алкоголь: Башкирия (в разные дни вплоть до 19 числа), Бурятия, Вологодская, Кемеровская, Пензенская, Тамбовская и Тюменская области, а также Пермский и Приморский края.

При этом издание отмечает, что в Москве не будут вводить ограничения на продажу алкоголя из-за дня России. Издание ссылается на информацию от правительства города.

"Уверяют: купить можно будет все и везде (конечно, в рамках закона)", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что экономика России продолжает трещать — нежелание завершать войну против Украины скажется на россиянах.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что дефицит государственного бюджета России за год увеличился в пять раз. В Минфине РФ сообщили, что всего за пять месяцев этого года дефицит госбюджета составил 3,4 трлн. рублей, что составляет 1,5% ВВП страны.

В Центре пишут, что по прогнозам, "дыра" в госбюджете России по итогам года значительно превысит сумму, заложенную при подготовке бюджета. Российский бюджет, как отмечают в ЦПД, "съедают" огромные расходы на войну против Украины, сокращение нефтегазовых доходов. Чтобы найти новые источники финансирования войны, Кремль увеличивает налоги, пошлины и акцизы. Также, по данным Центра противодействия дезинформации, в России потратили значительную часть средств фонда национального благосостояния России.



