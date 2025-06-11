logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне возмущены: власти ввели строгие запреты на день России
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне возмущены: власти ввели строгие запреты на день России

Запреты вместо праздника: что запретили россиянам в день России

сегодня, 20:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские издания сообщают о запрете на продажу алкоголя из-за празднования дня России. Такие запреты будут действовать в некоторых регионах.

Россияне возмущены: власти ввели строгие запреты на день России

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Запрет на торговлю спиртным на праздники затронул 10 регионов, пишет российское издание Mash. Среди регионов, жителям которых не удастся купить алкоголь: Башкирия (в разные дни вплоть до 19 числа), Бурятия, Вологодская, Кемеровская, Пензенская, Тамбовская и Тюменская области, а также Пермский и Приморский края.

При этом издание отмечает, что в Москве не будут вводить ограничения на продажу алкоголя из-за дня России. Издание ссылается на информацию от правительства города.

"Уверяют: купить можно будет все и везде (конечно, в рамках закона)", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что экономика России продолжает трещать — нежелание завершать войну против Украины скажется на россиянах.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что дефицит государственного бюджета России за год увеличился в пять раз. В Минфине РФ сообщили, что всего за пять месяцев этого года дефицит госбюджета составил 3,4 трлн. рублей, что составляет 1,5% ВВП страны.

В Центре пишут, что по прогнозам, "дыра" в госбюджете России по итогам года значительно превысит сумму, заложенную при подготовке бюджета. Российский бюджет, как отмечают в ЦПД, "съедают" огромные расходы на войну против Украины, сокращение нефтегазовых доходов. Чтобы найти новые источники финансирования войны, Кремль увеличивает налоги, пошлины и акцизы. Также, по данным Центра противодействия дезинформации, в России потратили значительную часть средств фонда национального благосостояния России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mash/64891
Теги:

Новости

Все новости