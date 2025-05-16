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Лиля Воробьева
После переговоров с Украиной глава российской делегации Владимир Мединский дал интервью пропагандистской программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) , а точнее прочитал "историческую" лекцию о войне. Там он также прокомментировал требование прекращения огня до начала мирных переговоров цитатами Наполеона и Бисмарка. Но как выяснил The Insider и Глава ЦПИ Коваленко в своих заявлениях помощник президента РФ приводил вымышленные цитаты.
Владимир Мединский (фото из открытых источников)
Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что требующие прекращения огня до мирных переговоров относительно российско-украинской войны не знают истории, боевые действия всегда шли параллельно с переговорами.
Также он упомянул войну между США и Вьетнамом, Корейскую и советско-финскую, а также Северную войну 1700-1721 годов.
Но после детального факчекинга его заявлений оказалось, что это ложь.
К примеру, нет достоверных доказательств того, что французский правитель произносил фразу о том, что "война и переговоры ведутся сразу". Вероятно, это апокриф, явившийся задним числом.
Цитата о том, что не нужно пытаться "обмануть россиян и что-нибудь у них украсть", потому что они "рано или поздно россияне всегда приходят за своим", которую Мединский приписал Бисмарку, тоже придумана и не принадлежит немецкому рейхсканцлеру.
Обе цитаты являются фейками заявил глава ЦПИ Коваленко.
"Мединский привел якобы слова Наполеона, что "война и переговоры ведутся одновременно", а Бисмарку приписал фразу: "Никогда не пытайтесь обмануть россиян…" рано или поздно они всегда приходят за своим". Историки давно опровергли эти высказывания — никаких подтверждений нет в мемуарах, речах или письмах Наполеона и Бисмарка",- заявил он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос. Во время переговоров безумный посланник Путина Мединский спросил у украинской делегации, как долго мы готовы сражаться. Ведь кровавый режим Кремля совсем не ценит человеческую жизнь и готов убивать и дальше.Об этом инциденте пишет журналист издания The Economist Оливер Кэрролл Корреспондент The Economist пишет. получивший информацию из надежного источника, хорошо осведомленного о ходе переговоров между Россией и Украиной о словах руководителя делегации РФ Мединского. Журналист считает, что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет.
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