«Россияне всегда приходят за своим»: Мединский после переговоров в новом интервью упомянул об истории

После переговоров с Украиной глава российской делегации Владимир Мединский дал интервью пропагандистской программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) , а точнее прочитал "историческую" лекцию о войне. Там он также прокомментировал требование прекращения огня до начала мирных переговоров цитатами Наполеона и Бисмарка. Но как выяснил The Insider и Глава ЦПИ Коваленко в своих заявлениях помощник президента РФ приводил вымышленные цитаты.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что требующие прекращения огня до мирных переговоров относительно российско-украинской войны не знают истории, боевые действия всегда шли параллельно с переговорами.

"О чем говорят сейчас многие, что якобы поначалу перемирие, и так было всегда, 30 дней, 60 дней, неважно. Так говорят люди, которые вообще историю не знают, – сказал Мединский, начав приводить примеры по истории. – Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", – заявил он.

Также он упомянул войну между США и Вьетнамом, Корейскую и советско-финскую, а также Северную войну 1700-1721 годов.

"Бисмарк, долгие годы являвшийся послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией. Он всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть россиян и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно россияне всегда приходят за своим. Вот это россияне всегда приходят за своим, мне кажется, очень важным уроком истории", – добавил он.

Но после детального факчекинга его заявлений оказалось, что это ложь.

К примеру, нет достоверных доказательств того, что французский правитель произносил фразу о том, что "война и переговоры ведутся сразу". Вероятно, это апокриф, явившийся задним числом.

Цитата о том, что не нужно пытаться "обмануть россиян и что-нибудь у них украсть", потому что они "рано или поздно россияне всегда приходят за своим", которую Мединский приписал Бисмарку, тоже придумана и не принадлежит немецкому рейхсканцлеру.

Обе цитаты являются фейками заявил глава ЦПИ Коваленко.

"Мединский привел якобы слова Наполеона, что "война и переговоры ведутся одновременно", а Бисмарку приписал фразу: "Никогда не пытайтесь обмануть россиян…" рано или поздно они всегда приходят за своим". Историки давно опровергли эти высказывания — никаких подтверждений нет в мемуарах, речах или письмах Наполеона и Бисмарка",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос. Во время переговоров безумный посланник Путина Мединский спросил у украинской делегации, как долго мы готовы сражаться. Ведь кровавый режим Кремля совсем не ценит человеческую жизнь и готов убивать и дальше.

Об этом инциденте пишет журналист издания The Economist Оливер Кэрролл Корреспондент The Economist пишет. получивший информацию из надежного источника, хорошо осведомленного о ходе переговоров между Россией и Украиной о словах руководителя делегации РФ Мединского. Журналист считает, что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет.