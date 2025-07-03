Один из любимых нарративов Кремля обернулся против граждан России. Российская пропаганда годами рассказывала о "замерзающей Европе" из-за "непосильных тарифов". Однако российские власти сами вынуждены упражняться в словесной эквилибристике, чтобы объяснить значительный рост тарифов для граждан РФ, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что с 1 июля в России произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем повысили стоимость на 12%, а в некоторых регионах рост превысил 25%. Провальная политика Кремля отразилась и на жителях временно оккупированных территорий. Там стоимость некоторых услуг выросла на 31%. В Госдуме РФ такое решение объясняют “износом инфраструктуры советских времен”, которую нужно обновлять, в том числе и на средства населения.

"Подобные заявления от представителей российских властей, которые спускают астрономический бюджет на войну против Украины, звучат абсурдно. Ведь вместо модернизации собственной инфраструктуры они фактически вкладывали огромные деньги в уничтожение украинской. И за эти “хозяйственные решения” Кремля россиянам в очередной раз приходится платить из собственного кармана”, — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях Украины российские войска повлекли за собой упадок. Разрушенные объекты и инфраструктуру оккупационные власти не могут восстановить. Поэтому обещают положительные изменения после окончания так называемого "СВО". По данным Центра противодействия дезинформации, эта формулировка уже давно стала синонимом "никогда" — эвфемизмом, которым россияне традиционно прикрывают свое нежелание восстанавливать то, что сами разрушили.