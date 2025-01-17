Россияне жалуются на неизвестные БПЛА: где произошел новый масштабный пожар (ВИДЕО)

В сети распространяется видео — последствия попадания БПЛА в Калужской области. Также масштабный пожар в результате атаки БПЛА подтверждают и чиновники области.

Фото портал "Комментарии"

Российские СМИ со ссылкой губернатора области сообщили, что возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки БПЛА.

В Министерстве обороны России сообщили, что в период с 21:10 до 21:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Напомним, что в России все чаще раздаются взрывы. Россияне, как писал портал "Комментарии", вечером понедельника, 13 января, пожаловались на масштабные атаки в ряде регионов. Российские паблики сообщают, что взрывы раздавались в Брянске, Белгороде, а также ПВО работала в оккупированном Крыму.

В Крыму около 20:00 по киевскому времени был объявлен сигнал воздушной тревоги. Она продолжалась почти час, однако сам Развожаев не раскрыл детали.

Местные Telegram-каналы сообщали сначала об угрозе ракетного удара. Якобы ракеты были замечены в Феодосии, Судаке в Севастополе и Керчи.

Также россияне заявляли об атаке на Крымский мост, движение по которому временно останавливали. Впоследствии в Крыму начали жаловаться на атаку неизвестных дронов. Серия мощных взрывов сегодня вечером раздавалась и на территории Брянской области. По словам местных, в небе над Брянском было слышно не менее 10 взрывов.

Местный губернатор сообщил, что силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией области. По другим заявлениям россиян регион якобы находится под атакой ATACMS, а местные слышали более 30 взрывов. По его словам, пострадавших и разрушений нет.



