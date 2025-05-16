Второй западный окружной военный суд приговорил жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова к 13 годам лишения свободы за обвинение в распространении "фейков" об армии и "вандализме".

В России репрессируют противников войны. Фото из открытых источников

Согласно объявленному приговору, первые три года Веселов проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Кроме того, суд запретил молодому человеку в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Именно такое наказание ранее спрашивала сторона обвинения.

Как утверждает следствие, в декабре 2023 года Сергей Веселов поступил в телеграмм-канал, связанный с "Легионом "Свобода России"", заполнил анкету и, став активным участником, обеспечивал в дальнейшем деятельность формирования. Среди прочего парню инкриминируют нанесение маркером надписи на остановке общественного транспорта в Электростале, которая, по версии обвинения, "дискредитировала российскую армию".

В частности, он нанес надпись: "Потери армии РФ убитыми – примерно 500 тысяч".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.