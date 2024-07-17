Известный украинский продюсер-предатель Юрий Бардаш, который цинично высказался об украинском паспорте, в 2022 году сбежал в столицу страны-агрессорки. Российская актриса, звезда сериала "Ранетки", путинистка Валерия Козлова объяснила, как ему удалось попасть в Москву.

Юрий Бардаш (фото из открытых источников)

В интервью пропагандистским СМИ Козлова призналась, что именно она помогла Бардашу переехать в РФ. Актриса, поддерживающая путинский режим, заявила, что вместе с мужем буквально спасли продюсера.

В начале полномасштабного вторжения Бардаш находился в Грузии, откуда впервые выразил свою пророссийскую позицию. Козлова вспомнила момент, когда продюсер изменил своему отечеству, отметив, что очень боялась за его жизнь в Грузии, поскольку его могли посадить в тюрьму за поддержку Кремля.

"Он сказал, что мы все – русские люди, находясь в Грузии. Мы сразу позвонили по телефону и сказали: 'Юро, Грузия – недружественная страна. Очень опасно, очень рискованно. Нужно срочно ехать,'" – рассказала актриса.

Поначалу Бардаш не поверил Козловой и отказался от переезда в РФ. Однако впоследствии его мнение изменилось. Он испугался и решил бежать в страну-агрессорку.

"Ему сообщили, что за ним уехал 'Грузинский Легион'. И тогда Юра собрал свои рюкзаки. Мы договорились, что его встретят на границе с Абхазией. Уже оттуда он доехал до Москвы. Друзей не бросаем", — добавила Козлова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странский продюсер получил российский паспорт . Бывший украинский продюсер Юрий Бардаш, сегодня, пожалуй, единственный из всех представителей отечественного шоу-бизнеса, открыто поддерживающий российского диктатора Владимира Путина и его агрессию против своей страны, теперь получил паспорт РФ