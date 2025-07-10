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Российская косметика Zielinski & Rozen в заведениях и на фронте в Украине: в РФ вышли на протесты

В России устроили протесты под магазином Zelienski & Rozen

10 июля 2025, 17:28
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Недилько Ксения

Российская компания Zelienski & Rozen официально заявила о поддержке Украины и отправила на фронт мыло и духи своего бренда. Об этом сообщает издание "Подробности".

Российская косметика Zielinski & Rozen в заведениях и на фронте в Украине: в РФ вышли на протесты

Российская косметика Zielinski & Rozen в заведениях и на фронте в Украине: в РФ вышли на протесты

В России просто в шоке по этому – возмущенные "патриоты" похоже устроили протесты под магазином Zelienski & Rozen , обвиняя в том, что они "убивают русских детей". Сообщают, что бренд принадлежит вероятному беглому контрабандисту с якобы российским паспортом Сеяру Куршутову и его жене, гражданке Беларуси Екатерине Любчик.

                                                                                                                                                                                                           

Российская косметика Zielinski & Rozen в заведениях и на фронте в Украине: в РФ вышли на протесты - фото 2

                                                                                                                                                                                                                        

СБУ уже проверяет, как именно средства личной гигиены оккупантов оказались у наших военных.

А пока в России в бешенстве от "измены", в Украине и дальше спокойно продают косметику российской компании Zelienski & Rozen.

Ранее сообщалось, что в некоторых киевских магазинах на упаковке продукции якобы четко указано: "Произведено в РФ": "Девочки в точках робко говорили, что в России только переупаковка, а производство исключительно в Израиле… Этой косметики было полно в ресторанах, в туалетах. Итак, если увидите эту российскую косметику в заведениях, скажите об этом администратору".



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Источник: https://podrobnosti.ua/2503510-u-rf-vlashtuvali-protesti-pd-magazinom-zelienski-rozen.html
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