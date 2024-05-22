Российская оппозиция поддержала «формулу мира» Зеленского и предложила «формулу победы»

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Ткачик Олеся
Российский оппозиционер Илья Пономарев на Форуме российской оппозиции поддержал "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Но, по его словам, помимо формулы мира должна быть и формула победы.
Илья Пономарев
По его словам, российская оппозиция должна использовать свои связи, чтобы прекратить подход Запада в вопросе поставок оружия Украине "по чайной ложечке".
При этом Пономарев считает, что война должна завершится там, где она началась, а именно – в Москве.
По его словам, "Съезд народных депутатов" готов поддержать российскую оппозицию, но и ожидает поддержки в ответ, когда добровольцы с помощью силы хотят менять власть в РФ.
По его мнению, военно-политический формат должен создаваться не постоянно конфликтующими политиками, а под координацией Легиона "Свобода России".
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что олигархи запустили процесс по принуждению Украины к миру.
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