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Российская оппозиция поддержала «формулу мира» Зеленского и предложила «формулу победы»

Российская оппозиция поддержала «формулу мира» президента Владимира Зеленского. При этом Илья Пономарев заявил, что война должна завершиться там, где началась, а именно – в Москве

сегодня, 13:10 comments1284
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Ткачик Олеся
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Российский оппозиционер Илья Пономарев на Форуме российской оппозиции поддержал "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Но, по его словам, помимо формулы мира должна быть и формула победы.

Российская оппозиция поддержала «формулу мира» Зеленского и предложила «формулу победы»

Илья Пономарев

"Потому что формула мира говорит о том, что должна сделать Россия. Там десять пунктов, и все правильные. Если Россия эти десять шагов сделает (собственно, десятый там и есть прекращение войны), то это действительно приведет к окончанию войны. Проблема только в том, как Кремль заставить это сделать",
- отметил Пономарев.

По его словам, российская оппозиция должна использовать свои связи, чтобы прекратить подход Запада в вопросе поставок оружия Украине "по чайной ложечке".

При этом Пономарев считает, что война должна завершится там, где она началась, а именно – в Москве.

"Закончиться она может только в той же самой Москве и только уничтожением путинизма как политического режима. Здесь очень важно, чтобы мы понимали, что этот вопрос не замены Путина на Мишустина, а это именно демонтажа режима",
- подчеркнул политик.

По его словам, "Съезд народных депутатов" готов поддержать российскую оппозицию, но и ожидает поддержки в ответ, когда добровольцы с помощью силы хотят менять власть в РФ.

"Давайте сделаем структуру более исполнительного, практического характера здесь, в Украине, которая бы поддерживала конкретно силовое направление, силовую ветвь российского сопротивления. И я считаю, что в ней лидирующую роль должны играть добровольцы, а не люди гражданские",
— предложил Пономарев.

По его мнению, военно-политический формат должен создаваться не постоянно конфликтующими политиками, а под координацией Легиона "Свобода России".

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что олигархи запустили процесс по принуждению Украины к миру.




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Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid02RBWUaiFNxHBnEdrnMbJT5N6BkHBPR9eKdTwydDh1gS8kPTbDTAz1zHV1UUesgrGNl
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