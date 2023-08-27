Российская певица снова опозорилась на сцене (ФОТО)

То, что показывает теперь на сцене русская певица Лолита, можно подвести под народную пословицу: "Седина в броду, бес в ребро". Сейчас знаменитость таки хочет потрясти своими уже почтенными годами и шокировать своих поклонников.

Певица Лолита (фото из открытых источников)

В частности, певица вышла на сцену одного из концертных залов российской столицы в очень откровенном образе. 59-летняя звезда предстала перед зрителями, надев удлиненный пиджак, под которым было видно темное боди.

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Относительно других деталей гардероба, подразумеваемых брюки или юбку, эта российская поклонница Путина, очевидно, об этом забыла или сознательно решила их не одевать, чтобы прикрыть ноги. Этот эпатаж зрителям явно не понравился. Они начали критиковать Милявскую за шокирующий внешний вид.

"Лолита снова без юбки. Танцует в трусах как ни в чем не бывало", — написали представители российских СМИ.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная Лолита призналась , как "просадила" в казино почти $2 миллиона "под кайфом". Живущая и поющая звездная исполнительница Лолита никак не комментируя войну в некогда родной стране, шокирует своими собственными секретами. Оказалось, что певица пострадала не только от страсти к алкоголю и наркотикам, еще она известна как ярый игроман. Звездная гостья нового шоу российского ведущего Басты рассказала, что "просадила" в игровых заведениях рекордную сумму – почти 2 миллиона долларов.

В прошлые времена Лолита частенько тратилась на игровые автоматы. Как она рассказала, все это звезда делала не только употребляя алкоголь. Певица в казино была "под кайфом". В один момент владельцы казино, где Лолита "спускала" свои деньги, сжалились.

