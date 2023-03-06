Российская поп-звезда призвала «всех на виселицу», кто против войны Путина (ВИДЕО)



















Популярная в России певица Маша Распутина, которая активно поддерживает путинский режим и, следовательно, полномасштабную войну против Украины, придумала, как "наказывать" тех, кто выступает против войны. По мнению любительницы "русского мира", таких людей нужно лишать жизни без суда и следствия.

Маша Распутина. Фото: из открытых источников

При этом Маша Распутина в стиле российских пропагандистов заявила, что это якобы кто-то непонятный напал на Россию и территории, который российская орда оккупировала, начиная с 2014-го года исполнительница назвала российским территориями. Интересно, что певица публично призвала к насилию не только против "непатриотичных" соотечественников, но и против граждан других страна, которые считают, что россияне поступают неправильно, убивая украинцев.

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Скандальное заявление исполнительница сделала на одном из пропагандистских телеканалов РФ.

"Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, тех, которые предали за деньги, – на виселицу, всех расстрелять и на виселицу. Это мое заявление", – заявила певица.

В итоге, из абсурдного спича Распутиной так и непонятно, кто "оккупировал" Россию и когда.

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