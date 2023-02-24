Российская пропаганда назвала главного врага РФ: это не Украина



















Перед годовщиной вторжения российская пропаганда пытается найти способы объяснить своим гражданам, почему в Украине война длится круглый год. Российский военный в отставке Андрей Гурулев назвал, кто сейчас является величайшим врагом России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RMM.

Военный в отставке Андрей Гурулев. Фото из открытых источников

Андрей Гурулев часто появляется на российских телеканалах, чтобы повторить нарративы кремлевской пропаганды. На этот раз россиянин по своему мнению назвал настоящего врага РФ, ссылаясь на указания президента Путина. Кроме того, в своем выступлении Андрей Гурулев заверил, что Россия победит Украину.

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"Вчера был определен противник, не тот противник, которого нам навязали в качестве украинцев-нацистов, это существует, и мы это победим , а настоящий противник, на которого вчера президент четко указал пальцем — это Соединенные Штаты Америки", — уверяет Андрей Гурулев.

Далее кремлевский прихвостень начал угрожать ударами России по Молдове и сказал, что россиян не волнует пятая статья НАТО, ведь это война между РФ и США. Далее Гурулев сделал акцент на российской стратегии войны, заключающейся в полном уничтожении всего, куда придет армия РФ.

"Если нужно, чтобы от Киева остались руины и там стояло наше знамя на этих руинах, я думаю к этому надо идти", — говорит Андрей Гурулев.

Просмотреть видео с угрозами от российского пропагандиста можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" публиковал первые кадры российского вторжения в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация планирует операцию под фальшивым флагом.