Министерство иностранных дел РФ взорвалось очередной волной пропагандистских обвинений в адрес Украины и Нидерландов из-за перезахоронения в Киеве праха основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Официальная представительница российского дипломатического ведомства Мария Захарова опубликовала обширное сообщение, в котором раскритиковала церемонию чествования памяти лидера ОУН Евгения Коновальца. Спикер Кремля пыталась провести манипулятивные исторические параллели, назвав государственные почести во время встречи останков героя "театрализованным шоу".

Отметим, эксгумация на кладбище Кросвейк в Роттердаме состоялась в первой половине августа, после чего прах был доставлен в столицу Украины. Особое возмущение у Захаровой вызвал церемониал у Патриаршего собора Воскресения Христова, где воины ВСУ и курсанты создали живой коридор.

"Военнослужащие ВСУ совместно с представителями Военной школы имени Коновальца построили перед храмом, — возмущается российская чиновница, пытаясь привязать украинские традиции к европейскому тоталитаризму прошлого века, — факельный коридор(!). Невозможно не заметить эту настоящую зловещую историческую параллель".

Хотя эта церемония проходила днем, а событие, которые описывает Захарова о факельном шествии, вообще состоялась 7 августа, в День памяти павших бойцов 20-й бригады "Любарт".

Представитель МИД РФ традиционно для кремлевской риторики обвинила действующее руководство Украины в радикализме, повторив пропагандистские нарративы о том, что националисты якобы контролируют властные кабинеты в Киеве. В то же время, она выразила обеспокоенность созданием будущего Пантеона национальных героев, где планируется окончательно похоронить руководителя ОУН.

"Речь идет о государственной программе исторической реабилитации украинского радикального национализма, последовательно реализуемой киевским режимом, — утверждает представитель страны-агрессорки, видя угрозу в идеологической преемственности поколений, — и формирование прямой идейной преемственности между ОУН и современными вооруженными формированиями Украины".

Отдельные упреки Захарова направила в адрес Гааги, обвинив муниципалитет Роттердама в выдаче разрешительных документов на эксгумацию. По мнению российской дипломатки, власти Нидерландов сознательно пошли на сотрудничество с Украиной, прекрасно понимая политическое значение этого события и игнорируя интересы родственников покойного ради участия в государственной компании по оказанию почестей исторической фигуре.

Справка

Евгений Коновалец (1891–1938) – одна из важнейших фигур украинского освободительного движения ХХ века, полковник Армии УНР, комендант Украинской военной организации (УВО) и первый председатель Организации украинских националистов (ОУН).

Ключевые факты биографии и деятельности:

Военный путь: Во время Первой мировой войны воевал в рядах австро-венгерской армии, попал в русский плен. В конце 1917 стал одним из организаторов и командиром Куреня Сечевых Стрельцов в Киеве, который впоследствии разросся до корпуса и стал одной из самых боеспособных и дисциплинированных частей Армии Украинской Народной Республики (УНР).

Во время Первой мировой войны воевал в рядах австро-венгерской армии, попал в русский плен. В конце 1917 стал одним из организаторов и командиром в Киеве, который впоследствии разросся до корпуса и стал одной из самых боеспособных и дисциплинированных частей Армии Украинской Народной Республики (УНР). Организатор подполья: После поражения Украинской революции и оккупации украинских земель большевиками и Польшей Коновалец не прекратил борьбу. В 1920 году он создал Украинскую военную организацию (УВО) , ведущую подпольную вооруженную борьбу против оккупационных режимов.

После поражения Украинской революции и оккупации украинских земель большевиками и Польшей Коновалец не прекратил борьбу. В 1920 году он создал , ведущую подпольную вооруженную борьбу против оккупационных режимов. Создание ОУН: В 1929 на Первом Конгрессе украинских националистов в Вене по инициативе Коновальца УВО и другие патриотические группы объединились в Организацию украинских националистов (ОУН) . Он стал ее первым руководителем и смог построить мощную структуру как на украинских этнических землях, так и за рубежом, открыв представительства ОУН во многих европейских столицах и наладив связи с украинской диаспорой в США и Канаде.

В 1929 на Первом Конгрессе украинских националистов в Вене по инициативе Коновальца УВО и другие патриотические группы объединились в . Он стал ее первым руководителем и смог построить мощную структуру как на украинских этнических землях, так и за рубежом, открыв представительства ОУН во многих европейских столицах и наладив связи с украинской диаспорой в США и Канаде. Дипломатическая деятельность: Коновалец пытался поднимать украинский вопрос на международном уровне, в частности в Лиге Наций, привлекая внимание мира к Голодомору 1932–1933 годов в УССР и репрессиям против украинцев в Польше.

Коновалец пытался поднимать украинский вопрос на международном уровне, в частности в Лиге Наций, привлекая внимание мира к Голодомору 1932–1933 годов в УССР и репрессиям против украинцев в Польше. Убийство большевиками: Масштаб деятельности Коновальца и его авторитет вызвали серьезную обеспокоенность у руководства СССР. Приказ о его ликвидации издал лично Иосиф Сталин. 23 мая 1938 года в Роттердаме (Нидерланды) Евгений Коновалец погиб в результате теракта — агент НКВД Павел Судоплатов подсунул ему взрывчатку, замаскированную под коробку конфет.