Российская пропаганда выпустила на поле Януковича: у беглого президента новые косметические изменения (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская пропаганда выпустила на поле Януковича: у беглого президента новые косметические изменения (ФОТО)

Янукович присоединился к кампании обвинения Европы в «работе против Украины»

1 сентября 2025, 18:56
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Сбежавший экспрезидент Виктор Янукович впервые за длительное время появился в публичном пространстве, сделав ряд заявлений в духе российской пропаганды. Об этом пишет издание "Комментарий" со ссылкой на прокремлевские СМИ.

Российская пропаганда выпустила на поле Януковича: у беглого президента новые косметические изменения (ФОТО)

Виктор Янукович (фото из открытых источников)

Янукович, в частности, заявил, что якобы целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом и хотел, чтобы государство вступило в ЕС. При этом он обвинил европейских партнеров в "высокомерии" и "некорректном поведении" во время переговоров.

В то же время экспрезидент повторил старые кремлевские нарративы, заявив, что всегда был против вступления Украины в НАТО. По его мнению, это стало бы "катастрофой для Украины" и "прямой дорогой к гражданской войне".

Журналисты на опубликованных Кремлевских кадрах также заметили новые изменения во внешности беглого президента — Янукович появился с заметными косметическими изменениями — в частности, с новыми зубами.

Российская пропаганда выпустила на поле Януковича: у беглого президента новые косметические изменения (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Янукович вышел в люди и упомянул об Украине.

"Я был всегда категоричным и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и ясно понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямой путь к гражданской войне", — сказал Янукович журналистам.

Янукович также посетовал на ЕС.

"ЕС в ходе переговоров с Киевом о перспективах членства не проявлял понимания сложностей экономической ситуации в Украине", – отметил Янукович.

Также он напомнит, что якобы был прав, а Путин заявлял, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО — одна из причин кризиса в Украине.


 



