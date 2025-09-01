Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Сбежавший экспрезидент Виктор Янукович впервые за длительное время появился в публичном пространстве, сделав ряд заявлений в духе российской пропаганды. Об этом пишет издание "Комментарий" со ссылкой на прокремлевские СМИ.
Виктор Янукович (фото из открытых источников)
Янукович, в частности, заявил, что якобы целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом и хотел, чтобы государство вступило в ЕС. При этом он обвинил европейских партнеров в "высокомерии" и "некорректном поведении" во время переговоров.
В то же время экспрезидент повторил старые кремлевские нарративы, заявив, что всегда был против вступления Украины в НАТО. По его мнению, это стало бы "катастрофой для Украины" и "прямой дорогой к гражданской войне".
Журналисты на опубликованных Кремлевских кадрах также заметили новые изменения во внешности беглого президента — Янукович появился с заметными косметическими изменениями — в частности, с новыми зубами.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Янукович вышел в люди и упомянул об Украине.
Янукович также посетовал на ЕС.
Также он напомнит, что якобы был прав, а Путин заявлял, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО — одна из причин кризиса в Украине.