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Slava Kot
Из-за многочисленных нарушений, связанных с предвыборной кампанией Келина Джорджеску и его непонятными связями с Россией, Конституционный суд Румынии решил признать недействительным первый тур президентских выборов в стране. Этот шаг разозлил российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая считает, что Брюссель вмешался в выборы в Румынии, а не Москва.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников
Маргарита Симонян появилась в пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", где затронула тему выборов в Румынии, резко раскритиковав их. Она заявила, что за признанием недействительным первого раунда стоят внешние организации.
Симоньян поставила под сомнение действия Конституционного суда Румынии, якобы подвергшегося внешнему давлению. Она считает, что вмешательство в избирательный процесс было не со стороны России, а из Брюсселя.
Напомним, что 24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. В первом туре выиграл ультраправый Келин Джорджеску, набравший почти 23% голосов.
28 ноября президент Румынии Клаус Иоганнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны, на котором Министерство внутренних дел и спецслужбы представили отчеты о возможных нарушениях в избирательной кампании Джорджеску. По просьбе СМИ и политиков эти отчеты были рассекречены и показали, что сотни платных блоггеров были вовлечены в кампанию ультраправого политика. В результате 6 декабря – за два дня до второго тура – Конституционный суд Румынии решил признать недействительным первый тур президентских выборов. Сам Джорджеску назвал это "отчаянным шагом румынского политического истеблишмента", чтобы помешать ему победить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опросы президента в Румынии показывают неблагоприятный результат для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что в Румынии решили пересчитать голоса после выборов.
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