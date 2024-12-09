Из-за многочисленных нарушений, связанных с предвыборной кампанией Келина Джорджеску и его непонятными связями с Россией, Конституционный суд Румынии решил признать недействительным первый тур президентских выборов в стране. Этот шаг разозлил российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая считает, что Брюссель вмешался в выборы в Румынии, а не Москва.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Маргарита Симонян появилась в пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", где затронула тему выборов в Румынии, резко раскритиковав их. Она заявила, что за признанием недействительным первого раунда стоят внешние организации.

"Выборы должны состояться сегодня, во втором туре голосования. Оказалось, что в первом туре больше голосов набрал никому не известный человек. Он не потратил ни цента на избирательную кампанию. Он использовал TikTok. Вот в чем его сейчас обвиняют. И чтобы этот человек не выиграл, они абсолютно незаконно отменяют первый тур выборов", — заявила российская пропагандистка.

Симоньян поставила под сомнение действия Конституционного суда Румынии, якобы подвергшегося внешнему давлению. Она считает, что вмешательство в избирательный процесс было не со стороны России, а из Брюсселя.

"Конституционный суд признал первый тур выборов, но затем был вынужден ответить на звонок из Брюсселя и признал выборы несправедливыми", — сказала Симоньян и добавила, что это свидетельствует об "окончательной смерти западной демократии".

Напомним, что 24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. В первом туре выиграл ультраправый Келин Джорджеску, набравший почти 23% голосов.

28 ноября президент Румынии Клаус Иоганнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны, на котором Министерство внутренних дел и спецслужбы представили отчеты о возможных нарушениях в избирательной кампании Джорджеску. По просьбе СМИ и политиков эти отчеты были рассекречены и показали, что сотни платных блоггеров были вовлечены в кампанию ультраправого политика. В результате 6 декабря – за два дня до второго тура – ​​Конституционный суд Румынии решил признать недействительным первый тур президентских выборов. Сам Джорджеску назвал это "отчаянным шагом румынского политического истеблишмента", чтобы помешать ему победить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опросы президента в Румынии показывают неблагоприятный результат для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что в Румынии решили пересчитать голоса после выборов.