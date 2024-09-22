Российская ракета пятого поколения мощно взорвалась на полигоне в РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" взорвалась в пусковой шахте на российском полигоне в Плесецке. Это была как минимум четвертая неудачная попытка запуска ракеты "Сармат". Первое и пока единственное полностью успешное испытание этой ракеты состоялось 20 апреля 2022 года.



Место взрыва ракеты "Сармат". Фото из открытых источников

Аналитик разведки на основе открытых источников под ником MeNMyRC1 опубликовал в социальной сети X спутниковые снимки со стартовой площадки "Юбилейный", указывающие на неудачное испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Эксперт указывает, что взрыв мог произойти из-за жидкого ракетного топлива в процессе заправки. По его словам, дело до запуска ракеты могло даже не дойти. Из-за взрыва повреждена инфраструктура стартовой площадки "Юбилейный" на полигоне в Плесецке.

Ниже приведено спутниковое фото воронки после взрыва ракеты "Сармат":





Полигон "Юбилейный" до взрыва ракеты "Сармат"







Полигон "Юбилейный" после взрыва ракеты "Сармат"



РС-28 "Сармат", которую в классификации НАТО называют Satan-2 — это российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Эта ракета призвана заменить разработанную еще в советское время ракету Р-36М2 "Воевода".

Несмотря на то, что единственное успешное испытание этой ракеты прошло 20 апреля 2022 года, ракета "Сармат" официально поступила на вооружение РФ 1 сентября 2023 года. Российский диктатор Владимир Путин в феврале 2024 года утверждал, что "Сарматы" уже поставлены в войска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские исследователи обнаружили секретную базу РФ, где хранятся ядерные ракеты.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, почему Иран отправил России баллистические ракеты без пусковых установок.