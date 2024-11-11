Российская Служба внешней разведки (СВР) утверждает, что руководство Госдепартамента США якобы рассматривает возможность организации выборов в Украине как инструмента для замены действующего президента Владимира Зеленского, которого считают "слишком самоуверенным". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР страны-агрессора.

Владимир Зеленский

В российской разведке даже утверждают, что Госдепартамент США продолжает прорабатывать варианты смены власти в Украине, если сочтет это необходимым. Один из способов достичь этого – провести президентские и парламентские выборы уже в следующем году, даже в условиях продолжающегося конфликта с Россией.

Также в сообщении говорится, что выдвижение кандидатов на этих выборах будет согласовываться с Госдепом США. Как сообщает СВР, американское внешнеполитическое ведомство якобы решило заблаговременно приступить к подготовке к созданию условий для развертывания избирательной кампании в Украине.

На начальном этапе, по данным СВР, американские фонды и аналитические центры планируют поддержать украинские общественные организации, чтобы выступить с инициативой проведения выборов, которая получит "широкую общественную поддержку". Выдвижение кандидатов, как заявляет СВР, будет согласовано с Госдепартаментом, а сами американцы будут привлекать украинские общественные организации для мониторинга выборов.

По мнению СВР, эта деятельность США свидетельствует о том, что их заявления типа "ничего об Украине без Украины" являются лишь формальностью, ведь фактические решения по судьбе страны по-прежнему принимаются в Вашингтоне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США хотят остановить войну в Украине.



