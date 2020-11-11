Российская вакцина Sputnik V эффективна на 92% в защите людей от COVID-19, согласно промежуточным результатам испытаний, сообщил в среду Фонд национального благосостояния страны.

Фото: Газета.ру

Россия зарегистрировала Sputnik V в августе, став первой страной, сделавшей это, хотя одобрение было получено до начала испытания — в сентябре. Промежуточные результаты основаны на данных первых 16 000 участников испытаний, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Полученные данные демонстрируют, что у нас есть очень эффективная вакцина", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, добавив, что это новость, о которой разработчики вакцины однажды расскажут своим внукам.

Заявление российской компании последовало за результатами, опубликованными в понедельник разработчиками вакцин Pfizer Inc и BioNTech, которые сообщили, что их препарат эффективен на 90%.



Ранее "Комментарии" сообщали, что потенциальная вакцина от коронавируса, которую разработали американская и немецкая фармацевтические компании, показала более 90% эффективности. Это первая вакцина, в которой при испытаниях обнаружили такие высокие результаты.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!