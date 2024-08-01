logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российские добровольцы порвали с российской оппозицией: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские добровольцы порвали с российской оппозицией: что произошло

Легион «Свобода России» прекратил сотрудничество с российской политической оппозицией

сегодня, 12:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Легион "Свобода России" обнародовал открытое заявление, в котором сообщил, что отзывает свою подпись из-под Ирпенской декларации, подписанной 31 августа 2022 года.

Российские добровольцы порвали с российской оппозицией: что произошло

Легион "Свобода России"

В заявлении указано, что добровольцы в августе 2022 года согласились на подписание договора между российскими добровольцами Легиона "Свобода России" и представителями российской политической оппозиции в лице Ильи Пономарёва. Целью Ирпенской декларации являлось создание единого "политического центра", который должен был объединять вооруженную оппозицию и оппозиционные политические силы.

"К сожалению, за эти 2 года не удалось достичь заявленных политических целей. В тоже время, обстановка на фронте и наши перспективные планы логически формируют наш основной приоритет — концентрация усилий на боевой компоненте Легиона и активизация проведения силовых операций против путинского режима. В связи с этим, мы, Легион "Свобода России", в одностороннем порядке отзываем подписи своих представителей в Ирпенской декларации, тем самым прекращая своё участие в любых политических проектах", — сказано в заявлении.

На эту информацию отреагировал сам Илья Пономарев и отметил, что к этому давно все шло.

"Споры о будущем военно-политических проектов в Украине, направленных на смену власти в России, не прекращаются с момента широкомасштабного вторжения. Политики недостаточно поддерживали бойцов, а бойцы не имели достаточно голоса в среде политиков. На этих противоречиях играло много недоброжелателей внутри и извне", — написал в Фейсбуке Пономарев.

В то же время он добавил, что преодолеть эти споры можно было – с помощью общей идеи будущего после краха путинизма, общей стратегии победы, поддержанной Украиной и другими странами-союзниками.

"Но их до сих пор не появилось, хотя обсуждения за закрытыми дверями идут буквально каждый день", — добавил оппозиционер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как российские добровольцы весной устраивали регулярные рейды на территорию РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/legionofrusliberty/posts/pfbid0UDbYbWGbzkYwcTHNKs3GLPxHKeUSMX2bqYGcM7inHAnbJVnrg85MmFZmqz7o1YXQl?locale=uk_UA
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости