Российские добровольцы порвали с российской оппозицией: что произошло

Легион "Свобода
России" обнародовал открытое заявление, в котором сообщил, что отзывает свою
подпись из-под Ирпенской декларации, подписанной 31 августа 2022 года.
Легион "Свобода России"
В заявлении
указано, что добровольцы в августе 2022 года согласились на подписание договора
между российскими добровольцами Легиона "Свобода России" и представителями
российской политической оппозиции в лице Ильи Пономарёва. Целью Ирпенской
декларации являлось создание единого "политического центра", который должен был
объединять вооруженную оппозицию и оппозиционные политические силы.
"К сожалению, за
эти 2 года не удалось достичь заявленных политических целей. В тоже время,
обстановка на фронте и наши перспективные планы логически формируют наш
основной приоритет — концентрация усилий на боевой компоненте Легиона и
активизация проведения силовых операций против путинского режима. В связи с
этим, мы, Легион "Свобода России", в одностороннем порядке отзываем подписи
своих представителей в Ирпенской декларации, тем самым прекращая своё участие в
любых политических проектах", — сказано в заявлении.
На эту информацию
отреагировал сам Илья Пономарев и отметил, что к этому давно все шло.
"Споры о
будущем военно-политических проектов в Украине, направленных на смену власти в
России, не прекращаются с момента широкомасштабного вторжения. Политики
недостаточно поддерживали бойцов, а бойцы не имели достаточно голоса в среде
политиков. На этих противоречиях играло много недоброжелателей внутри и извне", — написал в Фейсбуке Пономарев.
В то же время он
добавил, что преодолеть эти споры можно было – с помощью общей идеи
будущего после краха путинизма, общей стратегии победы, поддержанной Украиной и
другими странами-союзниками.
"Но их до
сих пор не появилось, хотя обсуждения за закрытыми дверями идут буквально
каждый день", — добавил
оппозиционер.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, как российские добровольцы весной устраивали регулярные рейды на
территорию РФ.
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