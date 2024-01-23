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Российские морпехи создали "боевых монстров" для войны в Украине (ВИДЕО)

Россияне "скрестили" реактивные морские бомбометы с танками, поделились западные журналисты

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики, воюющие в морской пехоте, создали "боевых монстров" — установили советские реактивные морские бомбометы РБУ-6000 на шасси танков Т-80.

Российские морпехи создали "боевых монстров" для войны в Украине (ВИДЕО)

Россияне создали "боевых монстров" (скриншот с видео)

Российский 12-зарядный бомбомет – это неплохое оружие, хоть он неточный, и поэтому для предоставления высокоточных ударов не подошел, информирует Forbes.

СМИ утверждает, что РБУ-6000 вполне возможно использовать, чтобы подавить войска противника.

"...прикручивая пусковые установки... к грузовику или слабозащищенному МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач, — Ред.), россияне рисковали подвергнуть новые гибридные ракетные машины украинскому огню... Российская морская пехота, похоже, понимает эту проблему и пытается ее решить, соединив старые пусковые установки со старыми танковыми шасси, что значительно повысит их защиту..." — утверждают в публикации.

В сетях размещено видео, на котором зафиксирована работа российских "боевых монстров" — бомбометов РБУ-6000, стоящих на шасси Т-80.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на санкции РФ продолжает производить оружие . России в значительной степени удается миновать санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Российский импорт, на который наложили санкции США и союзники, с января по октябрь прошлого года составил около 9 млрд. долларов. Это всего на 10% меньше, которое было до февраля 2022 года. России необходимы товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".
  Издание отмечает, что партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/01/22/russian-marines-are-bolting-leftover-anti-submarine-rocket-launchers-to-old-tank-chassis/?ss=aerospace-defense&sh=7232d743cd57
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