Российские морпехи создали "боевых монстров" для войны в Украине (ВИДЕО)

Российские захватчики, воюющие в морской пехоте, создали "боевых монстров" — установили советские реактивные морские бомбометы РБУ-6000 на шасси танков Т-80.

Россияне создали "боевых монстров" (скриншот с видео)

Российский 12-зарядный бомбомет – это неплохое оружие, хоть он неточный, и поэтому для предоставления высокоточных ударов не подошел, информирует Forbes.

СМИ утверждает, что РБУ-6000 вполне возможно использовать, чтобы подавить войска противника.

"...прикручивая пусковые установки... к грузовику или слабозащищенному МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач, — Ред.), россияне рисковали подвергнуть новые гибридные ракетные машины украинскому огню... Российская морская пехота, похоже, понимает эту проблему и пытается ее решить, соединив старые пусковые установки со старыми танковыми шасси, что значительно повысит их защиту..." — утверждают в публикации.

В сетях размещено видео, на котором зафиксирована работа российских "боевых монстров" — бомбометов РБУ-6000, стоящих на шасси Т-80.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на санкции РФ продолжает производить оружие . России в значительной степени удается миновать санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Российский импорт, на который наложили санкции США и союзники, с января по октябрь прошлого года составил около 9 млрд. долларов. Это всего на 10% меньше, которое было до февраля 2022 года. России необходимы товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

Издание отмечает, что партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.