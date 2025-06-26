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Российские олигархи восстали против Путина: оборонка агрессора на грани краха

В СМИ распространяются слухи о возможной отставке главы Центробанка Набиуллиной

26 июня 2025, 19:05 comments3912
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Клименко Елена

В России обостряется противостояние между крупным госбизнесом и Центробанком из-за финансовых убытков от жесткой монетарной политики. Даже незначительное снижение ставки с 21% до 20% не погасило возмущение элиты, связанной с режимом Путина, говорится в сообщении СВР Украины.

Российские олигархи восстали против Путина: оборонка агрессора на грани краха

Фото: из открытых источников

Особое возмущение выразил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов: он обвиняет Центробанк в создании неблагоприятных условий для промышленности, особенно в технологическом секторе. Из-за высоких ставок компания вынуждена была отказаться от трех из пяти запланированных "зеленых" электростанций и сталкивается с препятствиями в экспорте продукции двойного назначения. Чемезов даже угрожал приостановить поставки ПВО, авиационных систем и военных кораблей за границу, если оборонные предприятия окажутся на грани банкротства.

В разведке отметили, что Центробанк поднял ставку на рекордные уровни еще в октябре 2024 года, тогда как запуск указанных заводов планировался еще на 2022 год.

К критике ЦБ присоединились и другие влиятельные фигуры: Министр финансов Антон Силуанов, владелец Северстали Алексей Мордашов, а также Герман Греф (Сбербанк) и Игорь Шувалов (ВЭБ.РФ), ранее демонстрировавшие лояльность к центробанковской политике.

В деловых кругах активно обсуждают возможность отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Имя одного из претендентов — Петр Фрадков, глава "Промсвязьбанка" и сын бывшего руководителя российской внешней разведки.

Как уже писал портал "Комментарии", советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для начала настоящего перемирия между Россией и Украиной российский диктатор Владимир Путин должен выполнить три конкретных условия.



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