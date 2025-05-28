Российские пилоты сообщили о встрече с НЛО

Пилоты двух коммерческих российских авиалайнеров почти одновременно сообщили о встрече с неизвестными летающими объектами на больших высотах во время полетов в северо-западной части России.

Неизвестный летательный объект был замечен в небе над Россией. Фото из открытых источников

24 мая об НЛО сообщили пилоты Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", следовавшей из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Около 12 часов, находясь на высоте более 8000 метров, экипаж увидел белый шаровидный объект размером до одного метра, который пролетел на высоте около 300 метров выше и двигался в противоположном направлении от самолета.

Спустя час, в 13:27, подобный случай зафиксировали пилоты самолета Superjet SSJ-100 рейса из Санкт-Петербурга в Москву авиакомпании "Россия". Пилоты наблюдали белый объект многоугольной формы, который пролетал на 600–900 метров выше над их маршрутом, когда самолет находился на высоте около 10 000 метров.

Информацию об НЛО передали авиадиспетчерам, однако из-за отсутствия угрозы безопасности полета оба самолета не изменили курс и направились в пункты назначения.

Несмотря на характерную терминологию "НЛО" или "непознанный летательный объект", это не обязательно что-то сверхъестественное. Большинство таких случаев в гражданской авиации имеет логическое объяснение. Как указывают в NASA, обычно подобные шаровидные объекты могут быть метеозондами, беспилотниками, космическим мусором, а также оптическими иллюзиями или погодными явлениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше упали неизвестные летательные объекты вблизи российской границы. Какие первые выводы.

Также "Комментарии" писали об отчете Пентагона, указавшем места, где чаще всего замечали НЛО.