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Российские политики обвинили Кравчука в срыве переговоров по Донбассу: в чем дело

В Госдуме РФ экс-президента Украины Леонида Кравчука назвали политическим «перевертышем»

сегодня, 18:39
Автор:

Вечканова Елена

Последние заявления руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука насчет окончательного отказа проводить переговоры насчет Донбасса в Беларуси вызвали волну недовольства среди российских политиков.

Российские политики обвинили Кравчука в срыве переговоров по Донбассу: в чем дело

Константин Затулин обвинил Кравчука в срыве переговоров по Донбассу. Фото из открытых источников

Так, по словам представителя Госдумы Константина Затулина, таким образом Кравчук приближает любое дипломатическое решение по Донбассу к срыву. Заявление политика транслирует пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Стоит отметить, что Затулин также считает, что на позицию Украины насчет военной ситуации на востоке страны во многом влияют представители американских властей. При этом политик сам подчеркивает, что предстоящий саммит Байден-Путин не может не повлиять на будущее Донбасса.

Интересно, что бывшего главу украинского государства Леонида Кравчука Константин Затулин называет политическим "перевертышем" и "конъюктурщиком". По мнению российского политика, главное для Украины сейчас — любым способом отстрочить продолжение переговоров по донбасским вопросам.

К таким попыткам в Госдуме и относят желание украинской делегации больше не принимать участия в "очных" переговорах на территории Минска и Беларуси вообще. Затулин говорит, что подобным образом официальный Киев снова пытается уйти от выполнения ранее взятых на себя обещаний.

Добавим, что, по словам Затулина, украинские политики сейчас очень переживает из-за того, что Джозеф Байден и Владимир Путин будут обсуждать ситуацию на Донбассе и в Украине тет-а-тет, без привлечения других лиц. В России уверены, что подобное отношение задевает даже нынешнего украинского президента Зеленского.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России снова предъявили очередные претензии Украине. Почему дело касается пребывания российских военных подразделений неподалеку нашей границы, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению Леонида Кравчука, в Кремле "ломают комедию", когда речь заходит о переговорах насчет Донбасса.


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Источник: https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html
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Обусуждения

ааа

сегодня, 18:00

,Это чучело сейчас под санкция Украины, по чему это не указано в статье ? https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-proviv-zasidannya-rnbo-na-yakomu-buli-zastosovani-67253

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