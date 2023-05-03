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Российские пропагандисты получили методички: готовятся к последствиям контрнаступления Украины

Кремль направил российским СМИ методики о реакции на украинское наступление.

сегодня, 12:18
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Автор:

Slava Kot

Издание "Медуза" получило новые методички, которые российским пропагандистским изданием подготовила администрация президента РФ. В них указано, какие кремлевские СМИ должны реагировать на удачное наступление украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Медуза".

Российские пропагандисты получили методички: готовятся к последствиям контрнаступления Украины

Кремль направил российским СМИ методики. Фото из открытых источников

В своей рекомендованной методике Кремль призывает не занижать ожидания наступления, происходящего при поддержке НАТО, а также не сообщать о том, что украинская армия якобы не готова к атаке. Кремлевские издания должны подчеркивать, что Запад обеспечивает Украину большим количеством военной техники.


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Для издания "Медуза" пришло пояснение от близких к администрации президента РФ источников о такой методике Кремля.

"Если наступление будет неудачным, можно будет говорить: армия (России) умело отразила атаку, превосходящую ее по мощности", — сообщают в администрации президента РФ.

Также для пропагандистов заготовили вариант, когда украинские силы смогут освободить часть оккупированных территорий.

"Если Украина с помощью оружия из США и Европы добьется успехов и займет территории, их потеря также будет ясна: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи по сравнению с этими усилиями очень скромны. То есть российская армия в целом тоже справилась", – объясняют россияне.

Кремль также просит пропагандистов не говорить о средствах, идущих на армию, а сосредоточиться на других информационных поводах, в частности, о ремонте в школах, детских садах и больницах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия и Белоруссия попали в список позорных стран королевской семьи.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на потери российской армии, обнародованные США.



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Источник: https://meduza.io/feature/2023/05/02/esli-ukraina-dostignet-uspehov-i-zaymet-territorii-ih-poterya-budet-ob-yasnima
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