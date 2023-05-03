Российские пропагандисты получили методички: готовятся к последствиям контрнаступления Украины

Издание "Медуза" получило новые методички, которые российским пропагандистским изданием подготовила администрация президента РФ. В них указано, какие кремлевские СМИ должны реагировать на удачное наступление украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Медуза".

Кремль направил российским СМИ методики. Фото из открытых источников

В своей рекомендованной методике Кремль призывает не занижать ожидания наступления, происходящего при поддержке НАТО, а также не сообщать о том, что украинская армия якобы не готова к атаке. Кремлевские издания должны подчеркивать, что Запад обеспечивает Украину большим количеством военной техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Для издания "Медуза" пришло пояснение от близких к администрации президента РФ источников о такой методике Кремля.

"Если наступление будет неудачным, можно будет говорить: армия (России) умело отразила атаку, превосходящую ее по мощности", — сообщают в администрации президента РФ.

Также для пропагандистов заготовили вариант, когда украинские силы смогут освободить часть оккупированных территорий.

"Если Украина с помощью оружия из США и Европы добьется успехов и займет территории, их потеря также будет ясна: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи по сравнению с этими усилиями очень скромны. То есть российская армия в целом тоже справилась", – объясняют россияне.

Кремль также просит пропагандистов не говорить о средствах, идущих на армию, а сосредоточиться на других информационных поводах, в частности, о ремонте в школах, детских садах и больницах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия и Белоруссия попали в список позорных стран королевской семьи.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на потери российской армии, обнародованные США.