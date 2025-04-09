Российские пропагандисты теряют зрителей и деньги: результаты аудита

"Первый канал" столкнулся с ухудшением финансового положения на фоне резкого сокращения аудитории, которое ускорилось после начала войны против Украины.

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По итогам 2024 года "Первый" накопил 4,99 млрд рублей долга перед своим основным подрядчиком – ООО "Красный квадрат" миллиардера Аркадия Ротенберга, сообщает The Bell со ссылкой на отчетность компании.

Долги телеканала перед компанией, производившей все ключевые шоу канала, включая "Голос", "Двух звезд", "Большую разницу", "Давай поженимся", — выросли почти на 70% или 2 млрд рублей. С начала 2022 года объем такой задолженности подскочил в 5 раз или почти в 4 млрд рублей.

"Первый" впервые уступил лидерство в рейтинге телеканалов в 2016 году, а по итогам прошлого года откатился на 4-е место, пропустив вперед также НТВ и Пятый канал. По сравнению с 2021 годом рейтинг "Первого канала", по данным Mediascope, снизился почти в 1,5 раза – с 1,48% до 0,99%, а его доля в аудитории сократилась на четверть – с 9,77% до 7,3%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.