Российские пропагандисты угрожают уничтожить Францию ядерным ударом (ВИДЕО)

Очередные странные слова от русских пропагандистов. Один из гостей программы Владимира Соловьева утверждает, что из-за поставок Украине танков со стороны Франции, по этой стране нужно нанести ядерный удар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского журналиста Романа Шрайка.

Россия угрожает Франции ядерным ударом. Фото из открытых источников

Гость одного из главных пропагандистских шоу Кремля говорит, что Россия должна изменить доктрину ядерного применения оружия. Вместо того чтобы реагировать на атаку в ответ на возможную опасность, РФ должна нанести опережающий удар первой.

Российские пропагандисты начали обвинять президента Франции Эммануэля Макрона в передаче танков для Украины. По словам россиян, французский политик утверждает, что его страна не является стороной конфликта в войне между Украиной и Россией.

В эфире телешоу пропагандисты сошлись на том, что следует признать Францию стороной конфликта и нанести упреждающий удар по европейским странам первым.

"Если Франция начинает паскуды напрямую, открыто, ничего не боясь, надо признать ее стороной конфликта, Франции не должно существовать. Была Франция – нет Франция, – высказывали свои мнения российские эксперты.

Посмотреть видео, как россияне угрожают нанести ядерный удар по Франции можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах союзника Путина, который сказал с кем воюет Россия в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Илон Маск отреагировал на поставку западных танков Украине. Комментарий американца подверг критике опытный военный генерал.

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