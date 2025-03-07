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Российские пропагандисты в отчаянии: посыпалась главная методика Кремля

Нарвативы, которые продвигала российская пропаганда, просто рассыпается

7 марта 2025, 21:47 comments1131
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Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты постоянно пытаются распространять нужные нарративы, однако некоторые из них, несмотря на попытки, уже не работают. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российские пропагандисты признают нелепость штампов о "коллективном Западе" и "марионетке Зеленском".

Российские пропагандисты в отчаянии: посыпалась главная методика Кремля

Фото портал "Комментарии"

“z-пропаганда ежедневно подтверждает, что находится в отчаянии. Так, ведущие пропагандисты постепенно отказываются (по крайней мере, пока) от штампов о "киевском режиме — марионетке Вашингтона", "коллективном Западе" и т.п.", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается также, что "идеолог русского мира" Дугин в эфире радио sputnik констатировал, что "коллективного Запада больше нет".

В Центре также привели другие примеры "сломанной методички":

  • прокремлевский политолог Марков задает себе вопрос: “Зеленский – американская марионетка, – это мы слышали от нашей пропаганды тысячи раз уже 5 лет. И сейчас все убедились, что эта формула – реальность?"

  • пропагандист Прилепин призывает: “Если Зеленский такой клоун – ну так пойдите и победите его. Разве он такой, как Янукович? Ну, так сравните, на сколько хватило Януковича…”.

Напомним, что в России уже торжествуют, как писал портал "Комментарии", удается выйти из международной изоляции. Российская пропаганда распространяет информацию о наращивании совместного кинопроизводства с некоторыми иностранными государствами.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это преподносится как победа над отменой русской культуры в мире. Сотрудничество позволит РФ транслировать свою пропаганду в других странах.




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Источник: https://t.me/spravdi/45423
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