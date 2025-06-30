Российские силовики испортили отношения с давним "союзником" Кремля: у Путина начали оправдываться

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обострение в отношениях между Россией и Азербайджаном после инцидента в Екатеринбурге, где силовики РФ задержали более полусотни граждан азербайджанского происхождения. Как сообщает "Интерфакс", Песков заверил, что Россия якобы стремится сохранить "хорошие отношения" с Азербайджаном.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, Москва сожалеет о шагах, к которым прибегла азербайджанская сторона после трагических событий, и призывает к "объяснению причин и характера" задержаний, вызвавших возмущение в Баку.

"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характеру тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей", — заявил он.

Также Песков подчеркнул, что действия силовиков РФ не должны рассматриваться как основание для "резких мер" со стороны Азербайджана.

"Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши хорошие отношения с Азербайджаном", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Сегодня в Баку также были задержаны пропагандисты РФ. Им инкриминируют работу в ФСБ.

Напомним, 27 июня российские правоохранители произвели массовые задержания в Екатеринбурге в рамках уголовного дела об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Были задержаны более 50 граждан Азербайджана. Среди них – братья Гусейн и Зиядин Сафаров, которых считали главными подозреваемыми. Они скончались после задержания.

На следующий день МИД Азербайджана вызвал посла РФ Петра Волокова и вручил ему ноту протеста. В Баку обвинили Москву в "этнически мотивированном насилии", совершенном "без суда и следствия".

В ответ Азербайджан упразднил все запланированные культурные мероприятия с участием российских структур. Также была отменена поездка парламентской делегации в Москву, а визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Азербайджан был отменен.

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