Российские туристы беснуются: как над ними поиздевались в Египте

В египетской Хургаде более 300 туристов из России были вынуждены покинуть отель White Valley Palace из-за отсутствия электроснабжения и сетования на антисанитарию. Как сообщила одна из отдыхающих Юлия, после жалоб туристов переселили в гостиницу Hawaii, однако и там их ждали неприятные сюрпризы – тараканы и "убитые" номера.

Египет

По словам россиянки, сначала она не видела серьезных проблем с чистотой в White Valley Palace, хотя определенные неудобства все же были.

"Не могу сказать, что там царила полная антисанитария. Да, еда была пресная, безвкусная, но я не прихотлива, поэтому меня это не слишком смущало. Люди больше всего возмущались из-за того, что пиво разливали в креманки вместо стаканов, но самые опытные привозили свои бокалы", — говорит россиянка.

Кроме того, по ее словам, многие жаловались на нехватку посуды. А вот когда утром выключили свет и Wi-Fi, стало ясно, что ситуация серьезная. К вечеру туроператор сообщил, что из-за финансовых проблем гостиницу туристов переселяют.

Впрочем, в новой гостинице Hawaii, куда перевезли туристов, условия оказались еще хуже. По словам Юлии, номера там старые, заброшенные, у некоторых из них появились тараканы, а сам вход в море неудобен.

"Я сначала даже не хотела сюда ехать – читала об этом отеле и имела сомнения. В White Valley Palace хоть номер был новым, чистоплотным, море рядом и заход в воду удобен. А здесь – все наоборот. В номере старая мебель, все выглядит запущенно, пляж тоже не радует. Так что если бы не те проблемы с электричеством, я бы не выезжала из предыдущей гостиницы", – сетует россиянка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну в Египте.



