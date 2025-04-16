Российские туристы беснуются: как над ними поиздевались в Египте

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Ткачик Олеся
В египетской Хургаде более 300 туристов из России были вынуждены покинуть отель White Valley Palace из-за отсутствия электроснабжения и сетования на антисанитарию. Как сообщила одна из отдыхающих Юлия, после жалоб туристов переселили в гостиницу Hawaii, однако и там их ждали неприятные сюрпризы – тараканы и "убитые" номера.
Египет
По словам россиянки, сначала она не видела серьезных проблем с чистотой в White Valley Palace, хотя определенные неудобства все же были.
Кроме того, по ее словам, многие жаловались на нехватку посуды. А вот когда утром выключили свет и Wi-Fi, стало ясно, что ситуация серьезная. К вечеру туроператор сообщил, что из-за финансовых проблем гостиницу туристов переселяют.
Впрочем, в новой гостинице Hawaii, куда перевезли туристов, условия оказались еще хуже. По словам Юлии, номера там старые, заброшенные, у некоторых из них появились тараканы, а сам вход в море неудобен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что батискаф с 45 туристами из России пошел ко дну в Египте.
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