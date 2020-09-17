Российские военные по ошибке уничтожили ракетой собственный танк с именем Путина

В Астраханской области, где проходят учения армии РФ, российские военные выпустили противотанковую ракету по собственному танку Т-90А, который носит имя их президента "Владимир". Об этом пишет Top War.

Официально данную информацию не разглашают, однако источники говорят, что выстрел по ошибке осуществили из ПТРК "Конкурс" с ПТУР 9М113М. Согласно фото, танк серьезно пострадал, но от полного уничтожения его спас комплекс оптико-электронного противодействия "Штора". Данных о пострадавших в танке людях нет.

Напомним, в Венесуэле сбили американский самолет. Военные говорят, что данное воздушное судно незаконно вторглось в их пространство. Кроме того, у них появилась информация о том, что на борту перевозят крупную партию наркотиков. Обнаружив нелегальное воздушное судно, армии пришлось активировать протокол и уничтожить вторгшийся самолет.





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