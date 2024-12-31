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Российские зеки такого не ожидали: какой "сюрприз" приготовил для них Кремль

В РФ заключенных лишили выплат за отправку на войну против Украины

31 декабря 2024, 22:46
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Марьян Ощановский

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты.

Российские зеки такого не ожидали: какой "сюрприз" приготовил для них Кремль

В России зэков оставили без выплат. Фото из открытых источников

Соответствующий документ опубликовал портал правовой информации РФ.

"Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — сказано в постановлении правительства РФ.

Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают двигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новоелизаветовка-Новооленовка. Противник использует для атак мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", — рассказал военный.



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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300021
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