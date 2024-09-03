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Российских школьников активно готовят к войне: британская разведка раскрыла подробности

Новая молодежная стратегия, одобренная правительством в августе 2024 года, направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности

сегодня, 13:25
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Кравцев Сергей

С началом учебного года по всей территории России государство вводит и финансирует новый модуль военной подготовки. Модуль является частью новой программы под названием "Основы безопасности и обороны Отечества" для детей в возрасте от 15 до 18 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Российских школьников активно готовят к войне: британская разведка раскрыла подробности

Российские школьники. Фото из открытых источников

В сводке отмечается, курс состоит из 11 модулей, требующих 68 учебных часов. Курс будет охватывать ряд тем, включая общевойсковой бой и знакомство со стрелковым оружием. Он направлен на "формирование ценностей, приобретение знаний и навыков, которые обеспечивают готовность к выполнению конституционной обязанности по защите государства".

По данным британской разведки, программа приведет к более милитаризованному обществу.

Новая молодежная стратегия, одобренная правительством в августе 2024 года, направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, но в первую очередь на подготовку подростков допризывного возраста умственно и физически к военной службе. Кроме того, увеличивается количество летних лагерей для детей, которые участвуют в различных военных мероприятиях.

В стратегии отмечается, что за последние 30 лет молодежные ценности сместились с коллективизма на индивидуализм и с этатизма на космополитизм. В ней утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма.

"Новая стратегия направлена на то, чтобы обратить этот процесс вспять, при этом милитаризация молодежи является неотъемлемой частью этого процесса", — отмечают в Минобороны Британии.

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