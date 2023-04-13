Российский актер сделал безумное заявление о войне и "ожидающих" его украинцах

Сторонник путинской политики Михаил Пореченков озвучил новый пропагандистский бред о военном вторжении в Украину, обнародовав это на сайте кремлевского издания " Комсомольская правда ".

Михаил Пореченков (фото из открытых источников)

"Это продолжение чего-то. Агрессивной политики по отношению к нам. Что делать в такой ситуации? Защищаться. Мы так и делаем. Сейчас некоторые разбирают: почему мы начали первыми. Был нанесен превентивный удар", — так охарактеризовал Пореченков полномасштабную войну РФ в Украине.

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Как эмоционально утверждает актер, украинцы ждут захватчиков, а еще сообщает, что к нему обращаются "вменяемые поклонники из Украины".

"Еще как пишут! Все вменяемые люди остались вменяемыми. Их тоже можно понять — это их родина, это их территория. Даже когда они были лояльны к нам, все равно это уже было другое государство, которое формировалось враждебным. Вот случилась нынешняя ситуация. Конечно. Мы же понимаем, что часть людей там находятся — наши люди. Что с этим делать? Я скажу так. Есть в истории нашего народа хорошая практика — бить фашистов. и в этот раз. Как мы можем рассуждать о военной операции, не понимая всю карту, не видя целиком? Если нас поставили в такие условия, мы должны себя защищать и отстаивать свои интересы. Это точка", — подытожил свои бредово-пропагандистские тезисы Пореченков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СТБ заменил актера с РФ дипфейком, а тот в ответ надругался над украинцами . Киноактер из РФ Прохор Дубравин прокомментировал произошедший на телеканале СТБ скандал, связанный с сериалом, где он снимался. Актера заменили дипфейком, но это его только рассмешило.