Российский "чудо-танк" пропустил парад победы в Москве

На параде ко Дню победы в Москве не появился новейший танк Т-14 "Армата", который Кремль годами подавал как прорыв в мировом танкостроении. Вместо него на параде в Москве к 9 мая были показаны более старые модели.

Танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников.

Ежегодный парад 9 мая в Москве это одно из важнейших событий российской пропаганды, которая славит культ демонстрация силы, наследственности "большой победы" и современного вооружения. Зрители и мировые лидеры на параде могли видеть старые танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, однако не новый танк "Армата", который россияне называли "лучшим в мире".

Именно Т-14 годами позиционировался как вершина инженерной идеи России. Этот танк четвертого поколения, по заявлениям из РФ, якобы мог превзойти западные аналоги. Кроме того, отсутствие этого танка на Красной площади еще больше удивляет тем, что весной 2024 года президент концерна "Ростех" утверждал, что Т-14 уже стоит на вооружении российских войск.

Т-14 "Армата" впервые появилась публично на параде в Москве в 2015 году. Дебют оказался неудачным, ведь во время парада машина заглохла прямо на Красной площади. Потребовалась специальная техника, чтобы отбуксировать этот российский танк.

В 2023 году российские СМИ утверждали, что несколько Т-14 якобы были направлены на войну в Украине. Однако, по их же сообщениям, танки не вступали в прямые бои, а использовались как самоходная артиллерия. Через несколько месяцев Россия сообщила о выводе Т-14 с фронта для "модернизации на основе боевого опыта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Путин "поиздевался" над Лукашенко и Пашинян на параде в Москве.

Также "Комментарии" писали, что россияне изменили свое мнение о войне в Украине.